Cumhurbaşkanı Sibsi öldü! Dün hastaneye kaldırılan Tunus Cumhurbaşkanı es-Sibsi, hayatını kaybetti.

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Baci Kaid es-Sibsi, dün hastaneye kaldırılmıştı. Ayrıntılar gelecek...

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