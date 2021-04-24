Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'den çarpıcı Türkiye açıklaması

Türkiye'nin yeni atanan Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e güven mektubunu sundu.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in Bangladeş, Çekya, Mısır, Ürdün, Rusya ve Türkiye'nin yeni atanan büyükelçileri ile Avrupa Birliği'nin (AB) Özbekistan'daki delegasyon başkanını kabul ettiğini bildirdi.

Kabul töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, diplomatik misyon şeflerini göreve başlamalarından dolayı kutlayarak Özbekistan'ın bu ülkelerle yapıcı diyaloğu daha da geliştirmeye ve karşılıklı menfaatlere dayalı iş birliği ve yapıcı ortaklığı genişletmeye önem verdiğini kaydetti.

Yeni bir Özbekistan inşa etmeyi amaçlayan demokratik reformlar, stratejik programlar ve projeler ile ülkesinin dış politikadaki önceliklerine de değinen Mirziyoyev, ülkesinin Orta Asya ülkeleri ve gelişmiş ülkelerle stratejik ortaklık ve çok yönlü iş birliği ilişkilerinin sürekli olarak pekiştirmeye özen göstereceklerini belirtti.

Mirziyoyev, "Özbekistan, karşılıklı güven ve saygı, eşitlik ve karşılıklı menfaatlere dayalı iş birliği, dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerine dayanan dış politika yolunu katiyen sürdürecektir. Dünyadaki zorlu jeopolitik süreçler ve küresel ekonomik kriz döneminde Özbekistan'ın gerçekleştirmekte olduğu açık ve yapıcı dış politika olumlu sonuçlarını vermektedir" dedi.

Konuşmasında Türkiye ile ilişkilere de değinen Mirziyoyev, şöyle konuştu:

"Dünyada büyük bir siyasi-ekonomik, askeri ve kültürel potansiyele sahip kardeş Türkiye ile olan stratejik ortaklık ilişkilerine ayriyeten yüksek değer veriyoruz ve (bu ilişkileri) yüksek düzeye çıkardığımıza herkes tanık olmuştur. Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ilişkilerimizi yüksek düzeye çıkarmak için büyük çabalar gösterdik. Günümüzde iki ülke arasında güvenilir siyasi diyalog kuruldu ve Kovid-19'a rağmen karşılıklı ziyaretler artıyor. Son olarak ülkemize yapılan Türkiye dışişleri ve ticaret bakanlarının ziyaretleri verimli geçti.

Türkiye'nin önde gelen şirket ve bankaları ile ülkede büyük çaplı ticari, yatırım ve altyapı projeleri hayata geçirilmekte. Bölgelerimiz arasında iş birliği ilişkileri kuruldu. Eğitim, sağlık, kültür, sinema ve diğer alanlarda ortak projeler başarılı olarak gerçekleştirilmekte. Biz, uluslararası ve bölgesel örgütler çerçevesinde birbirimizi yakından desteklemekteyiz. Bu yıl İstanbul'da düzenlenecek Türk Konseyi Zirvesi'ne katılacağız. En önemlisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan'a resmi ziyaretini bekliyoruz ve bu ziyaret kapsamında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 2. Toplantısı'nı gerçekleştireceğiz."

İki ülke arasındaki ilişkilerin gündeminin çok içerikli ve yoğun olduğuna dikkati çeken Mirziyoyev, Büyükelçi Bekar'ın diplomatik yeteneğinin geniş kapsamlı kardeşlik ilişkilerinin daha da gelişmesine önemli bir ivme vereceğine inandığını belirtti.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Bekar’a Özbekistan'daki görevinde başarılar dileyen Mirziyoyev, "Ata yurdunuzdaki faaliyetinizin verimli olacağını içtenlikle umuyorum" diye konuştu.

Büyükelçi Olgan Bekar Özbek televizyonuna konuştu

Görüşmenin ardından Özbekistan Devlet Televizyonuna konuşan Büyükelçi Bekar, güven mektubunu Mirziyoyev'e sunmasının ardından ülkedeki görevine resmen başlamış olacağını kaydederek, zengin tarihi ve kültürel ortak değerlere sahip kardeş ülkede büyükelçi olarak görev yapmanın kendisi için büyük bir şeref olduğunu dile getirdi.

Özbekistan halkına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının samimi selam ve iyi dileklerini ileten Bekar, 21 yüzyılın vizyoner liderlerinden olan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in öncülüğünde kardeş Özbekistan'da gerçekleştirilmekte olan reformlar sürecini Türkiye'nin her zaman desteklediğini dile getirdi.

Türkiye'nin, Özbekistan'ın stratejik ortağı olarak bundan sonra da ülkedeki reformları desteklemeye devam edeceğini kaydeden Bekar, ülkedeki görev süresi boyunca derin kardeşliğe dayanan iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin daha da gelişmesi için çalışacağını vurguladı.