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Cumhurbaşkanı seçimlerinde bir ilk! İlk kez oy kullanacaklar

24 Haziran’da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için seçmen listeleri bugün askıya çıktı. Listeler, 12 Mayıs’ta saat 17.00'de askıdan indirilecek. Seçimlerde 2000 doğumlular ilk kez oy kullanacak.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:00
Cumhurbaşkanı seçimlerinde bir ilk! İlk kez oy kullanacaklar

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için takvim işliyor. Yurt İçi Seçmen Kütüğü askı listeleri bugün saat 08.00 itibarıyla askıya çıktı. Askı listelerinin; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Adres Kayıt Sistemi'nden alınan Türkiye'de ikamet eden ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra askıya çıkarılan listeler olduğu belirtildi.
Bu kapsamda, yerleşim yeri değişikliği nedeniyle seçim çevresi değişen ilçe seçim kurullarınca, güncelleştirme ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılması işlemleri yeni durum esas alınarak yapılacak.

2000 DOĞUMLULAR DA OY KULLANCAK

Buna göre, seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan, birinci oylama için 24 Haziran 2000, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 8 Temmuz 2000 tarihinde ve daha önce doğan kişiler yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen T.C. Kimlik Numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belge iye ilçe seçim kurulu başkanlığına başvuracak.

ENGELLİ SEÇMENLER

Engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görme ve ortopedik engellilerin listesi elektronik ortamda istenecek ve alınan bilgiler seçmen kütüğüne işlenecek.
Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından ysk.gov.tr internet adresinde bulunan "seyyar sandık kurulu talep formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulabilecek.
Bunun için seyyar sandık kurulu talep formuyla "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibraz edilmesi gerekecek.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:00
  1. 24 haziran seçimleri
  2. 2000 doğumlu seçmen

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