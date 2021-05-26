Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü konuşması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli, Sedat Peker'in videolarıyla başlayan tartışmalar hakkında ilk kez ve net konuştu. Bahçeli, "İçişleri Bakanı yalnız değildir, yaşananlar karşısında sessiz kalmak bu kiralık çevrelere destek vermektir" dedi. Bahçeli, sadece Süleyman Soylu'ya değil, eski başbakan Binali Yıldırım'a da destek verdi.

Erdoğan'ın Sedat Peker açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sedat Peker için ne konuştu? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına ilişkin ne söyleyeceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada "Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz" ifadelerini kullanarak, "19 yıl önce ülkenin yönetimini devraldığımızda yaptığımız en önemli işlerden biri de geçmişte terör örgütleri ve ideolojik kavgalar yanında suç örgütlerinin cirit attığı ülkemizin her yerinde huzuru sağlamak olmuştur. Yürüttüğümüz kararlı mücadele sayesinde suç örgütlerini ülkenin ve milletin başına musallat olmaktan tamamen çıkardık." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında kapsamlı bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan daha sonra saat 14.00’da ise partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık etti.