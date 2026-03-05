Erdoğan’dan İran’a "kardeşlik" uyarısı, vatandaşa "eşel mobil" müjdesi! Akaryakıtta dev devlet desteği

  • İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen 'Esnaf ve Sanatkarlarla İftar' programında gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Komşumuz İran ile yaşanan gerilim ve bölgedeki füze hareketliliği üzerinden "kardeşlik hukuku" vurgusu yapan Erdoğan, küresel enerji krizinin vatandaşa yansımasını önlemek için akaryakıtta eşel mobil sisteminin yeniden devreye alındığını müjdeledi.

İran’a net mesaj: "Kardeşlik hukukunu zedelemeyin"

İran'a yönelik hava saldırıları ve bölgeye yayılan füze/İHA hareketliliğinin küresel bir risk oluşturduğuna dikkat çeken Erdoğan, Tahran yönetimine gerekli itirazların yapıldığını açıkladı. "Kimse kardeşlik hukukunu zedeleyen tavırda olmamalı" diyen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin güvenliğine yönelik bir tehdit oluşması durumunda müttefiklerle koordinasyon içinde tüm önlemlerin titizlikle alınacağını vurguladı.

Akaryakıtta 7,5 TL’lik vergi kalkanı!

Küresel piyasalardaki dalgalanmaya karşı vatandaşı korumak için tarihi bir adım attıklarını belirten Erdoğan, akaryakıt fiyatlarındaki yükü devletin sırtlanacağını duyurdu:

Eşel Mobil Devrede: Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki artışın büyük kısmı pompaya yansıtılmayacak.

10 TL'ye 7,5 TL Destek: Olası bir 10 liralık zammın 7,5 TL’si vergiden düşülerek devlet tarafından karşılanacak.

Fırsatçılara Geçit Yok: Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanma dinene kadar vatandaşın yükü paylaşılacak, piyasayı bozmaya çalışan fırsatçılara izin verilmeyecek.

"Barış için mücadelemiz ortada"

Türkiye’nin ilk günden beri bölgesel barış için samimi bir mücadele verdiğini hatırlatan Erdoğan, esnaf ve sanatkarlara yönelik desteklerin süreceği mesajını verdi. Devletin tüm imkanlarının, küresel krizin etkilerini asgariye indirmek için seferber edildiğini belirten Cumhurbaşkanı, istikrar ve güven vurgusuyla konuşmasını tamamladı.

 

