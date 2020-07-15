Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Abdullah Gül'e sürpriz davet
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ayasofya'nın cami yapılması kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti. Görüşmede Erdoğan'ın ise Gül'ü, 24 Temmuz'daki Ayasofya'nın açılışına davet ettiği öne sürüldü.
Ayasofya’nın Danıştay kararından sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeniden ibadete açılması 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü de mutlu etti. Gül iki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak “Hayırlı olsun” dedi.
Gül tebrik etti, Erdoğan davet etti
Gazeteci Fehmi Çalmuk'un haberine göre, Abdullah Gül, Ayasofya kararından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak tebrik etti. Erdoğan da görüşmede Millî Türk Talebe Birliği (MTTB) döneminde Ayasofya için birlikte eylemlere katıldığı ve uzun yıllar yol arkadaşlığı yaptığı Abdullah Gül’ü 24 Temmuz günü Cuma namazıyla yapılacak açılışa davet etti.