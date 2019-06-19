Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binalı Yıldırım mı diyeceğiz? İşte mesele bu kadar önemli” .

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binalı Yıldırım mı diyeceğiz? İşte mesele bu kadar önemli”

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