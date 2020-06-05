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Aktüel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi’nin sınır bölgesinde gerçekleştirdikleri toplantıya telefona katılarak sınır hattı ve ötesindeki birlik komutanlarına hitap etti. Erdoğan, "Sizleri tebrik etmek, k

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi’nin sınır bölgesinde gerçekleştirdikleri toplantıya telefona katılarak sınır hattı ve ötesindeki birlik komutanlarına hitap etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 15:03:44 -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi’nin sınır bölgesinde gerçekleştirdikleri toplantıya telefona katılarak sınır hattı ve ötesindeki birlik komutanlarına hitap etti. Erdoğan, "Sizleri tebrik etmek, k

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi’nin sınır bölgesinde gerçekleştirdikleri toplantıya telefona katılarak sınır hattı ve ötesindeki birlik komutanlarına hitap etti. Erdoğan, "Sizleri tebrik etmek, kutlamak terörle mücadelede ortaya koyduğunuz performansı milletim adına alkışlamak bir görevimdir. Daha ileri gidiyorum, şu anda gerek Irak’ın kuzeyindeki, Barış Pınarı Harekatı’ndaki, bunun yanında İdlib’deki gelişmeler şu anda son duruma baktığımız zaman Libya’daki eğiticilerimiz, onların oradaki performansı, Libyalı kardeşlerine verdikleri destek ile bu mücadelede gelinen nokta hakikaten bir dayanışmanın, ortaya koyduğumuz performansın ne denli üst düzeyde olduğunu göstermiştir" dedi.

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