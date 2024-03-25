Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir dönem bizim yanımızda, yöremizde durup da beklentileri karşılanmayınca hemen başka yerlere dümen kıran cambazlara karşı dostlarımızı uyaracağız"



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi, bölücü terör belasından kurtarıncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce nasıl enflasyonu tek haneli rakamlara biz indirdiysek, inşallah aynısını yine biz başaracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok iyi çalışılmış ekonomi programımız, güçlü kadromuzla ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Milletimden de bize ve ekonomi ekibimize güvenmesini istiyorum"



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