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Gündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Yeniakit Publisher
2024-03-25 16:37:00 - 2024-03-25 16:47:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum’da düzenlenen mitingde konuşma yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir dönem bizim yanımızda, yöremizde durup da beklentileri karşılanmayınca hemen başka yerlere dümen kıran cambazlara karşı dostlarımızı uyaracağız"


Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi, bölücü terör belasından kurtarıncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce nasıl enflasyonu tek haneli rakamlara biz indirdiysek, inşallah aynısını yine biz başaracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok iyi çalışılmış ekonomi programımız, güçlü kadromuzla ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Milletimden de bize ve ekonomi ekibimize güvenmesini istiyorum"

 
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