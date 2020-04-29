Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana’da uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine açılan uyarı ateşi sırasında kazara vurularak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ali Hemdan El Asani’nin babası Adnan Hemdan El Asani ile telef
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana’da uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine açılan uyarı ateşi sırasında kazara vurularak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ali Hemdan El Asani’nin babası Adnan Hemdan El Asani ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana’da uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine açılan uyarı ateşi sırasında kazara vurularak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ali Hemdan El Asani’nin babası Adnan Hemdan El Asani ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.