Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’a, Türkiye’nin ABD’ye tıbbi malzeme yardımıyla birlikte gönderdiği mektupta “Bu mütevazi yardımın mücadelenize destek ve hastalığa yakalanan vatandaşlarınızın sağlığına kavuşmasına katkı sağlama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’a, Türkiye’nin ABD’ye tıbbi malzeme yardımıyla birlikte gönderdiği mektupta “Bu mütevazi yardımın mücadelenize destek ve hastalığa yakalanan vatandaşlarınızın sağlığına kavuşmasına katkı sağlamasını diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’a, Türkiye’nin ABD’ye tıbbi malzeme yardımıyla birlikte gönderdiği mektupta “Bu mütevazi yardımın mücadelenize destek ve hastalığa yakalanan vatandaşlarınızın sağlığına kavuşmasına katkı sağlamasını diliyorum" dedi.