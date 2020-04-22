Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyuncularla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyuncularla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyuncularla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.