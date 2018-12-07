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Cumhurbaşkanı onayladı... Kerkük ve Cerablus'ta açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onaylamasının ardından bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Kerkük ve Cerablus'ta iki ayrı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulması kararlaştırıldı.

07 Aralık 2018 Cuma 09:07
Cumhurbaşkanı onayladı... Kerkük ve Cerablus'ta açılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı İletişim Fakültesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Ege Üniversitesine bağlı Birgivi İslami İlimler Fakültesi ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Kerkük ve Cerablus'a yüksekokul

Ayrıca Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Kerkük ve Cerablus'ta iki ayrı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulması kararlaştırıldı.

İsimleri değişen fakülteler

Kapadokya Üniversitesine bağlı Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin adı Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin adı ise Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirildi.

Bu arada Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Söke Sağlık Yüksekokulunun kapatılması kararı alındı. 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 09:07
  1. Niğde
  2. Muğla
  3. Eskişehir
  4. Bolu
  5. Aydın
  6. Ankara
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  8. Resmi Gazete
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  10. yüksekokul
  11. Anadolu Ajansı

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