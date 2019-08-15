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'Cumhurbaşkanı olmak istemiyor'muş, istese de olamaz... Livaneli diplomayı bakın nerden almış!

Sözcü gazetesine konuşan Zülfü Livaneli, Cumhurbaşkanı olmak istemediğini söyledi. Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için üniversite mezunu olma şartı bulunuyor. Ancak Livaneli’nin mezun olduğu 'Fairfax Üniversitesi’nin sadece adı ‘üniversite’. Türkiye'de her hangi bir denkliği olmayan bu 'üniversite'den ücretini karşılayarak iki ay gibi çok kısa bir sürede diploma alınıp mezun olunabiliyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:26
'Cumhurbaşkanı olmak istemiyor'muş, istese de olamaz... Livaneli diplomayı bakın nerden almış!

 yeniakit.com.tr 

Bir dönem CHP’den milletvekilliği de yapmış olan ve kendisini sanatçı ve yazar olarak pazarlayan Zülfü Livaneli, Sözcü gazetesine röportaj verdi.

Cumhurbaşkanı adayı olmak istemiyormuş!

Siyasal İslam ve Atatürkçülük konusunda har vurup harman savuran Livaneli, “Cumhurbaşkanı mı olacaksınız?” sorusuna trajikomik bir cevap verdi. Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünmediğini söyleyen Livaneli ‘en büyük pişmanlığım diyerek şunları söyledi;

“Allah korusun. En büyük pişmanlığım 1994 yılında adaylığı kabul edip sonra da kısa dönem Meclis'te bulunmaktır. Hiçbir şeyin başkanı olamam ben, şu bizim sitenin bile başkanı olmak istemem. Ben düşünüyorum, üretiyorum, yazıyorum. Cumhurbaşkanı olacak insanlar zaten belli, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bizim halk, uçurumun kıyısında, son anda frene basmayı bilir. Tarih bu umudu ve freni Ekrem İmamoğlu biçiminde karşımıza çıkardı. Çok güzel işler yapacağına, başarılı olacağına inancım tam. Yolu açık olsun.”


Ardıç: Livaneli lise terk

Ancak Livaneli istese de Cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Engin Ardıç da Sabah gazetesindeki 5 Ağustos tarihli yazısında bu konuya dikkat çekerek şöyle yazdı:

“Livaneli koltuğunun altında birçok karpuz taşıyor, gerçi bazı karpuzlar ara sıra yere düşüp patlıyorlar ama. Besteci, şarkıcı, roman yazarı, gazete yazarı, belediye reisi adayı, kültür elçisi. Lise ikiden terk olduğu için cumhurbaşkanlığına heves edemiyor, kendi yerine kankası İmamoğlu'nu öneriyor.”

Mezun olduğu okul, parasıyla 2 ayda diploma veriyor!

Bir dönem CHP İstanbul Milletvekilliği de yapan Zülfü Livaneli'nin özgeçmişinde iftiharla belirttiği mezun olduğu 'Fairfax Üniversitesi’nin sadece adının üniversite olduğu ortaya çıktı.

Livaneli, kitaplarındaki özgeçmişine 'Fairfax Üniversitesi Müzik Bölümü'nü bitirdiğini yazıyor.

Ancak üniversite dediği yer "uzaktan" eğitim veren bir kuruluş. Derslere girmeye bile gerek olmayan, mektupla ve e-maille ders veren bir yer olan Amerika'daki “Fairfax Üniversitesi”nden para karşılığında çok kısa bir sürede mezun olunabiliyor.

Türkiye’deki açık öğretim sistemine benzeyem bir uygulama yapan üniversite kitabını veya şarkısını gönderen herkese ücreti karşılığında iki ay gibi kısa bir sürede diploma veriyor.

Giriş veya mezuniyet sınavının olmadığı üniversitede, mesleki herhangi bir belge sınav yerine geçiyor. Livaneli’nin mezun olduğu dönemde sadece 2 müzik hocası bulunan üniversitenin adı Livaneli’nin iddia ettiği gibi "Fairfax Konservatuar”ı değil “Fairfax Müzik Bölümü".

Özgeçmişinde “UNESCO Büyükelçisi” olduğunu ileri süren Livaneli, Yunanlı sanatçılarla birlikte sahneye çıktığı için "barışa ve daha iyi bir dünya arayışına katkılarından dolayı" iyi niyet elçisi seçilmişti.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:26
  1. İstanbul
  2. Zülfü Livaneli
  3. Sözcü gazetesi
  4. üniversite

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  • Ekrem babaEkrem baba14 dk önce
    Gerek yok türkiye gelecek cumhurbaşkanı'ni buldu Ekrem İMAMOĞLU.
  • HadraHadra23 dk önce
    Memleketin Her türlü Derdi Bitti de Bir Saksafoncu Cumhurbaşkanına ihtiyac kaldı vay haline Türkiyenin ,Sol Kafa bu kadar olur! geçmişi,Tarihi Bu Ülkenin İnsanının yaşayışına,T arihine, Kültürüne ,değerleirne İnancına ters bir kafa ile nereye kadar? NBC silahlarının had safhaya ya ulaştığı asırda Saksafon ile ABD ye,AB ye,Çine ,Rusa ,PKK/KCK, YPG, SDG, Kısacası Siyonizme karşı Ülkeyi Koruyacak, vay halimize bunlara kaldık ise Sahnede kafasındaki insanlara SAKSAFON çalınca Sınırdaki Mehmedler Teröristlerle çatışacak Yüce Allahım öncelikle bizi Bizim içimizdeki Beyinsizlerden kurtar.

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