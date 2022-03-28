  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Cumhurbaşkanı olacağını zanneden İnce'den Esed vaadi
Siyaset

Cumhurbaşkanı olacağını zanneden İnce'den Esed vaadi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı seçilince" katil Esed'le görüşeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 07:40:00 -
Cumhurbaşkanı olacağını zanneden İnce'den Esed vaadi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığı binasının açılışı için Trabzon’a geldi.

Suriyeli sığınmacılara ilişkin bir soru üzerine de İnce, şöyle konuştu:

Bu misafirlik fazla uzamıştır. Bu kadar misafirlik olmaz. Türkiye, büyük devlettir. Komşusunda bir problem olduğunda kendisine sığınanlara yardım etmelidir. Ama Türkiye Cumhuriyeti, bir hayır kuruluşu değildir. Biz geldiğimizde Suriyelileri göndereceğiz. Cumhurbaşkanı olursam; Esad’la masaya oturacağım. Mültecileri göndermek için Şam’a büyükelçi atayacağım. Yardım da edeceğim ama geri göndereceğim.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay