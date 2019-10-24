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'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası

Son yapılan genel seçimler öncesi ' Cumhurbaşkanı olacağım" diyerek meydan meydan dolaşan ancak sandıkta havasını alan İP Genel Başkanı Meral Akşener, muhtemel bir seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilemeyebileceğini iddia etti.

24 Ekim 2019 Perşembe 11:36
'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası

Yapılan son genel seçimlerde, 'Cumhurbaşkanı seçileceğim' diyerek iddialı konuşan ancak seçim sandığında milletten tokat yiyen İP Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni bir iddia geldi. Akşener, 'Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin mümkün görünmediğini' öne sürdü.

Suriye'ye yöenlik askeri harekat ile birlikte, kulislerde süren “AK Parti’nin oyunu artırdığına” ilişkin tartışmalara değinen Akşener, “Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar altında Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin mümkün görünmediğini, bunun da nedeninin tamamen ekonomik olduğunu” belirtti. 

Yine aynı terane

Cumhuriyet'te yer alan haberine göre Akşener, “Yani tencere. Mesela İstanbul’da bir kişi daha önce elektriğe 60 TL ödüyorsa, bugün 120 - 140 TL fatura ödüyor. Doğalgaz da şimdi, yeni yeni yanmaya başlayacak. Orada da çok zam var” ifadelerini kullandı. “ABD Başkanı Trump’ın mektubunun iktidar tarafından savuşturulmuş olmasının da vatandaşı rencide ettiğini, bunun da ölçümlerde görüldüğünü” kaydeden Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben Tayyip Bey’i, rasyonel yanı yüksek bir siyasetçi olarak görmüştüm hep. Gerçekçi bulurdum. Bu dönemde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği bir pozisyonu var, o pozisyon gereği ‘öngörülebilir’ görmüyorum. Mümkünse 2023’e kadar süreci götürmeye devam edecektir. Ama ekonomik sebeplerle süreci götürebilecek mi, götüremeyecek mi onu öngöremiyorum.”

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 11:36
  1. İstanbul
  2. İP Genel Başkanı Meral Akşener
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Cumhurbaşkanlığı seçimleri

YORUM YAZ

  • Doğan MiraçDoğan Miraç8 sa önce
    Bunlar ne dese, tersi çıkıyor.....Demi başbakan teyze.......
  • RECEPRECEP8 sa önce
    HİŞT KIZ,HOCAEFENDİNDEN MİDUYDUN?
  • ÜnalÜnal12 sa önce
    Sen kendi partinin geleceğine bak
  • Halk Halk 14 sa önce
    Siz ne zaman cizginize dönecekdiniz yeni akit
  • neron11neron1117 sa önce
    bu yeni bir şey değil ki,zillet ittifakı Reisin kaybedeceğini hep söylemedi mi,özellikle bay kemal,bunları her seçim öncesi söyleyip her seçim sonrası kaybeden Erdoğan demedimi, koltuğunu kaybetmemek için aday bile olamayan bay kemal her defasında utanmadan sıkılmadan o koltukta oturmaya devam etti tıpkı cumhurbaşkanı olacağım deyip partisinden az oy alan,sonra güya istifa eden ama partililerin isteğini kıramayan bayan akşener,sonuçta kimin kazanıp kimin kaybedeceğine karar verecek tek merci halk olduğuna göre toto oynamaya gerek yok,yani Türkiye'ye çağ atlatan Erdoğan'ı seçmeyeceğiz de pkk ile ittifak yapanları mı seçeceğiz.
  • Mesut Sarp Mesut Sarp 17 sa önce
    Geleceği hakkıyla ancak Allah c.c.bilir. Meral abla bu tür açıklamalarıyla emellerini dile getirmekte. Ancak Meral ablamıza Partisini kurma esnasında yapılan onca çirkin ve haksız engellere ragmen meclise girebilmesi hiçte küçümsenecek bir başarı değildir.
  • İsmail Yavuzİsmail Yavuz17 sa önce
    Tayyip Erdoğan'ın kazanamayacağını rüyanda mı gördün.İlham mı yoksamesaj mı geldi.
  • HarunHarun18 sa önce
    Siz ilk ve tek olarak kendinizi görün başka ihsan istemezBurnundan az uzağa bakabilseniz göreceksiniz ama burnunuzdan ileri bakmıyorsunuz
  • fetösavarfetösavar18 sa önce
    seçilmesin.. sana ne??? sen mi seçileceeen, babaanne???
  • turgutturgut18 sa önce
    Sizi de zamanında gördük, siz iktidara gelince ne faydanız olacaksa, muhalefettesiniz onun için sıkıp duruyorsunuz.
  • TürkTürk19 sa önce
    Mümkünse geldiğin yere dön ve bir daha gelme
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 19 sa önce
    SON BAŞARIDAN SONRA HEP BİR AĞIZDAN SALDIRIYA GEÇTİLER FETÖ PKK HDPKK CHPKK İYİPKK HEP AYNI AĞIZLAREİSE SALDIRIYORLAR YAZIKLAR OLSUN TAMAM DİYELİM REİS SİZİN DEDİĞİNİZ GİBİ AYRIŞTIRICI SİZ BU SON BAŞARILARDAN SONRA YAPICI BİR ŞEY KONUŞUNDA ADAM OLDUĞUNUZU VATAN SEVER OLDUĞUNUZU ORDUNUZUN VE MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİNİ YANINDA OLDUĞUNUZU GÖRELİM ALLAHCC İZNİ İLE 2023 SEÇİMLERİNDE İNANI BU GİDİŞİNİZLE YERİNİZDE YELLER ESECEK 2023 KADAR SİZLER GİDEMEYECEKSİNİZ. ALLAHCC İZNİ İLE.
  • BekirBekir19 sa önce
    Siz kabul etmesenizde erdoganin bir daha secilmesi mümkün degil. Ülkeyi borc batagina sürükleyen biri ve bütün dünyada sayginligimizi yitirmemize sebep olan biri asla bir daha cumhurbaskani secilmez.
  • klmklm19 sa önce
    C. bask. yapacakKapsite ve yetenek feraseti nin olmadını kendisi de çok iyi biliyor bu , Fakat ben başbakan ölcem, cmhr. başk. olcem sözünü kendine ve halkın teveccühüne değilde fetö ve haçlı rüzgarına güvenerek söylediğini anlamak için kahin olmaya gerek yoktur..
  • FehmiFehmi19 sa önce
    Sayın Erdoğan'ın başını yemek isteyen, Kendi başını yemektedir İnşallah.
  • MümtazMümtaz19 sa önce
    Bizim Anadolu'da bir söz vardır ben At ın yerine Eşşek bağlamam derler.
  • mustafamustafa20 sa önce
    aç tavuk kendini buğday ambarında sanıral kapak
  • NihalNihal20 sa önce
    Bırakın şu pkk yada hdp parçasını teröristlerin CHP ile birlikte parçalığını yapmış biri işte teröriste destek verende teröristtir
  • milletmillet20 sa önce
    Daha öncede 2023 den önce tarih vererek mutlaka erken seçim olacak demişti Baktı gördü olmayacak şimdi iddiasını revüze etmiş. Fetönün itleri ne derse bu kadıncağız da aynısını söylüyor. İlk seçimde yok olacağını biliyor Acaba ne yaparım da gündemde kalırım derdinde.
  • Leyla Leyla 21 sa önce
    Sen uzun bir zaman bayağı bir entrenman yapman gerekiyor sonra hep hopsayitta kalıyor madara oluyor yüzünde kızarmıyor. Agababalarin senin hemen gol atmanı istiyor ama malesef sende o kabiliyet yok yanlış oyuncular seçiyorlar .onlara söyleseniz kendileri Turkiyeyegelme yüzü,cesareti varsa gelseler de onlar oyuna girse daha iyi olur .fakat daha sınırdan girerken bonservislerielinden alınıp sert faullerinden dolayı cezalı durum uygulanacak .cesaretleri varsa denesinler .
  • ömerömer21 sa önce
    Reis 2023 e bu akpeliler ile gidecekse harbiden haklı yani...
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 21 sa önce
    İt ürür kervan yürür sen it dahi olamazsın hayasız zavallı kadın
  • aladinaladin21 sa önce
    Cumhurbaşkanı olacağım dedi, seçileceğim demedi. Fetö başarısız olunca havasını aldı.Bu kadın nasıl oluyor da yüzsüz yüzsüz serbest geziyor vallahi aklım ermiyor.
  • BERNOLINOBERNOLINO21 sa önce
    BU IHTIYARLAMIS PÜSKÜLLÜ ZILLI HANGI CUMHURBASKANLIGINDAN SÖZ EDIYOR SEN BU RESMI RÜYANDA BILE GÖREMEZSIN MADAM MERAL .

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