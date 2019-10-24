'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası

Yapılan son genel seçimlerde, 'Cumhurbaşkanı seçileceğim' diyerek iddialı konuşan ancak seçim sandığında milletten tokat yiyen İP Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni bir iddia geldi. Akşener, 'Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin mümkün görünmediğini' öne sürdü.

Suriye'ye yöenlik askeri harekat ile birlikte, kulislerde süren “AK Parti’nin oyunu artırdığına” ilişkin tartışmalara değinen Akşener, “Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar altında Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin mümkün görünmediğini, bunun da nedeninin tamamen ekonomik olduğunu” belirtti.

Yine aynı terane

Cumhuriyet'te yer alan haberine göre Akşener, “Yani tencere. Mesela İstanbul’da bir kişi daha önce elektriğe 60 TL ödüyorsa, bugün 120 - 140 TL fatura ödüyor. Doğalgaz da şimdi, yeni yeni yanmaya başlayacak. Orada da çok zam var” ifadelerini kullandı. “ABD Başkanı Trump’ın mektubunun iktidar tarafından savuşturulmuş olmasının da vatandaşı rencide ettiğini, bunun da ölçümlerde görüldüğünü” kaydeden Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben Tayyip Bey’i, rasyonel yanı yüksek bir siyasetçi olarak görmüştüm hep. Gerçekçi bulurdum. Bu dönemde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği bir pozisyonu var, o pozisyon gereği ‘öngörülebilir’ görmüyorum. Mümkünse 2023’e kadar süreci götürmeye devam edecektir. Ama ekonomik sebeplerle süreci götürebilecek mi, götüremeyecek mi onu öngöremiyorum.”