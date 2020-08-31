Cumhurbaşkanı Kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı
Cumhurbaşkanı Kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı.
Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dış Etkilerden Kaynaklanan Periyodik Durumlarda Zorlayıcı Nedenlerle Kısa Çalışma Yapan İşyerlerine Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanının Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Karar ile Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020 tarihinde başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalanıcılar için iki ay daha uzatıldı.
Böylece işverenlerin çoğu işe başladıkları tarihe göre 31 Ekim'e kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edecek.