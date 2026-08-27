Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de: 30 Ağustos'ta o hatlar ücretsiz
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Zafer Bayramı'nın 30 Ağustos'ta kutlanması nedeniyle beş raylı sistem hattında yolculuklar ücret alınmadan yapılacak.
Zafer Bayramı dolayısıyla toplu ulaşımda bir kolaylık daha sağlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Ağustos'ta bazı raylı sistem hatlarında yolculardan ücret alınmayacak.
Karar kapsamındaki hatlar şöyle sıralandı:
- Başkentray
- Marmaray
- İZBAN
- Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
- Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı
Ankara, İstanbul ve İzmir'de günlük yüz binlerce yolcuya hizmet veren bu hatlarda, bayram günü boyunca vatandaşlar herhangi bir bilet ya da kart bedeli ödemeden seyahat edebilecek. Uygulama, Zafer Bayramı kutlamalarına katılmak isteyenlerin tören alanlarına ulaşımını da kolaylaştıracak.
Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.