Sağlık Bakanı Fakrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Yerinde Karar dönemine geçildiğini duyurmuştu. Buna göre 1 Mart itibariyle illerdek ivaka riskine göre kısıtlamalarda değişikliğe gidileceği bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kısıtlamalarda alınan yeni kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı kararlarını ne zaman açıklayacak?

Alınan yeni kısıtlama kararlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Tüm Türkiye’de gözler, bugünkü ‘yerinde karar’ döneminin ilk kabine toplantısına çevrildi. Toplantı saat 15:55'te başladı. Peki, açıklamaar ne zaman yapılacak?

Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak dört kategoriye ayrılan illerdeki risk durumuna göre lokantaların açılmasından yüz yüze eğitime, hafta sonu yasaklarından hafta içi kısıtlama saatlerine kadar kademeli normalleşme kararları alınacak. Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşme çerçevesinde bugün uygulamaya geçen “yerinde karar” döneminin ilk kabine toplantısına başkanlık ediyor. Beştepe’de saat 15:55'te başlayan toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri konusunda kabineye kapsamlı bir sunum yapıyor. Koca, mutasyonlu virüsün hangi illerde ne durumda olduğunu, illerdeki vaka tablosunu, alınabilecek tedbirleri ve esnetme önerilerini kabine üyelerine anlatacak.

Kabinede risk durumunun düşük olduğu illerde yüz yüze eğitime geçiş, lokanta, kafe, restoran ve kıraathanelerin açılması, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesi, hafta içi yaşlılar ve gençler için uygulanan kısıtlamanın normalleşme çerçevesinde kademeli kaldırılmasına dönük kararların çıkması bekleniyor. Bilim Kurulu’nun kararları doğrultusunda bu kapsamda vaka sayısı bakımından düşük riskli iller grubunda yer alan Batman, Hakkari, Iğdır, Şırnak ve Muş, normalleşmeye en yakın şehirler olarak sıralanıyor.

Riskin düşük olduğu illerde bu hafta itibariyle lokanta, kafe ve restoranların tedbirli, mesafeli, sınırlı kapasite ve HES kodu şartıyla açılmasına dönük karar alınması planlanıyor. Söz konusu illerde hafta içi belli saatlerle, hafta sonu kısıtlamaların da esnetilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kabine Toplantısı halen sürüyor. Kabinede alınan tüm kararları toplantı bittikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak.