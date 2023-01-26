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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü! Bir parti daha Cumhur İttifakı'na katılım sürecinde
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü! Bir parti daha Cumhur İttifakı'na katılım sürecinde

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Habertük canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Yapıcıoğlu, ittifak sorusuna yanıt verdi. İttifak konusunda olumlu süreçlerin devam ettiğini belirten Yapıcıoğlu, 2018 seçimlerinden 3 kat daha fazla oy alacaklarını açıkladı. Yapıcıoğlu, Cumhur İttifakına katılma teklifini değerlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 23:11:00 -

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, canlı yayında partisinin Cumhur İttifakı'na katılması konusuyla ilgili açıklamada bulundu. Yapıcıoğlu görüşmelerin olumlu gittiğini belirtti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Habertük'te katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'la görüşen Yapıcıoğlu, ittifak sorusuna yanıt verdi.

'İttifak görüşmeleri olumlu sürüyor'

Yapıcıoğlu, ''Sayın Erdoğan ile ilk kez görüşmedik. Son görüşmemizde İttifaka katılmamız yönünde teklifte bulunuldu. Görüşmeler olumlu devam ediyor'' dedi.

'Başkan Erdoğan'la ne konuştunuz ve neden görüştünüz?' sorusuna Yapıcıoğlu, ''Sayın cumhurbaşkanıyla ilk görüşmemiz değil. Daha önce de görüşmüştük, bundan sonra da muhtemelen görüşürüz. Başka partilerle görüşmemiz oldu. İYİ Parti, Deva, Gelecek, Saadet ve Yeniden Refah'la da görüştük. HDP, MHP ve CHP ile görüşmemiz olmadı. AK Parti ile ya da sayın cumhurbaşkanı ile görüşmelerimizde genel anlamda memleket meselelerini görüştük. Bu son görüşmemizde seçim meselesi gündemdeydi. Görüşmelerin devam etmesi konusunda mutabık kalındı. İttifak da konuşuldu. Sayın cumhurbaşkanı 'Cumhur İttifakı'na dahil olur musunuz' diye teklif etti. Başka bir kanaldan da bize teklif gelmişti. Yüz yüze görüşmede teklif olunca değerlendiriyoruz. Şu anda olumsuz bir durum yok.'' ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu ayrıca 2018'den 3 kat daha fazla oy alacaklarını belirtti.

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