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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Suudi Arabistan'da hazırlık! Türk bayraklarıyla donattılar
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Suudi Arabistan'da hazırlık! Türk bayraklarıyla donattılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyarette bulunacağı Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir cadde Türk bayraklarıyla donatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 16:23:00 - 2022-04-28 16:30:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Suudi Arabistan'da hazırlık! Türk bayraklarıyla donattılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan'a ziyareti öncesi Cidde’deki bir caddeye Türk bayrakları asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti üzerine bugün Suudi Arabistan’a gidecek. Erdoğan’ın ziyareti öncesi Suudi Arabistan’da karşılama hazırlıkları tamamlandı. Cidde kentinde bir caddeye Suudi Arabistan ve Türk bayrakları asıldı.

Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkileri görüşülecek

Erdoğan’ın iki gün sürecek resmi ziyareti çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

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