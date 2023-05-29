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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi sonrası Ayasofya'da namaz kuyruğu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi sonrası Ayasofya'da namaz kuyruğu

Yeniakit Publisher
2023-05-29 03:55:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi sonrası Ayasofya'da namaz kuyruğu

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın seçimden zaferle ayrılmasının ardından vatandaşlar sabah namazını kılmak için Ayasofya'ya akın etti.

Türkiye, bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti. Daha önce 16 kez seçim kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur seeçimlerinde 17. zaferini elde ederek yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Sonuçların belli olmasıyla tüm Erdoğan destekçileri sokaklara döküldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihtişamlı balkon konuşmasının ardından kutlamalar devam etti.

Sabah namazı saatinin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne akın etti.

Sağanak yağışa rağmen İstanbul'un ilçelerinden ve çevre illerden gelenler sabah namazını Ayasofya'da kılabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
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