Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında dikkat çeken isim

İstanbul Havalimanı'na ray sistemi ile ulaşım sağlanacak olan Türkiye'nin en hızlı metrosu, günde 800 bin yolcu kapasitesine sahip olma özelliği ile ön plana çıkıyor. Metronun açılışı bugün gerçekleşti.

Açıklandığı günden beri büyük yankı uyandıran metro, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında dikkat çeken bir isim de vardı. Erdoğan'a eski Başbakan Tansu Çiller de eşlik etti.

Çiller, kurdeleyi kesen kişiler arasında yer aldı.