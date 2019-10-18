Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yakaladık" dediği DEAŞ'lı teröristlerin akıbeti belli oldu

Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı'nda ABD ile Türkiye'nin anlaşması üzerine YPG terör örgütünün serbest bıraktığı sonrasında ise yakalanan Türkiye uyruklu DEAŞ'lılar Şanlıurfa'ya getiriliyor. Yaklaşık 150 DEAŞ'lı terörist cezaevlerine konulacak. Türk uyruklu olmayanlar ise Tel Abyad'daki cezaevlerinde SMO kontrolünde tutulacak.

Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyini terör örgütü PKK'dan temizlemek için 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekâtı başlatılmıştı. Harekâtın 9. gününde Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan mutabakat çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG işgal ettiği bölgelerden çekilmeye başlayacağı ifade edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yabancı basın temsilcilerine yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekatı başladığında terör örgütünün elindeki PKK/YPG mensuplarını serbest bıraktığını açıklamıştı.

Erdoğan, "YPG 750 kadar DEAŞ militanını serbest bıraktı, bunların 195'ini yakaladık" demişti. Bu açıklama sonrasıYakalanan 195 DEAŞ teröristinden 150'sinin ise Türkiye'ye getirileceği ve cezaevine konulacağı öğrenildi. İlk etapta Şanlıurfa'ya getirileceği öğrenilen yaklaşık 150 DEAŞ'lı teröristin, Türkiye uyruklu olduğu belirtildi.

Yabancı uyruklular Tel Abyad'da kalacak

Öte yandan yabancı uyruklu DEAŞ'lilerin ise Tel Abyad'daki Suriye Milli Ordu gözlem noktaları ile karargahlarına götürüldükleri öğrenildi.