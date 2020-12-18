  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'ya doğum günü sürprizi
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'ya doğum günü sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-12-18 17:57:55 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'ya doğum günü sürprizi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'da tedavisine başlanan 7 yaşındaki Taha Sis'in doğum gününü sürpriz pastayla kutladı.

Göz sinirlerindeki tümör nedeniyle sol gözü görme yetisini kaybeden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha, annesi Azine Sis ile Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ı ziyaret etti.

Tedavisi devam eden Taha Sis'in doğum günü olduğunu öğrenen Vali Yırık, sürpriz doğum günü pastası hazırlattı.

Vali Yarık, mumları üfleyerek kendisi için hazırlanan pastayı kesen Taha'ya doğum günü hediyesi de verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük Taha ile yakından ilgilendiğini belirten Vali Yırık, her zaman destekçisi olacağını ve yeni yaşında bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Anne Azine Sis ise hastalığı tam anlamıyla atlattıklarında oğlunun yeniden doğacağını ifade etti.

Oğlunun tedavi sürecinde kendileriyle yakından ilgilenen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve doğum gününü kutlayan Vali Yırık'a teşekkür eden anne Sis, çok mutlu olduklarını dile getirdi.








Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya, Dağlık Karabağ'daki haritayı değiştirdi! Bölgeden silah sesleri geliyor
Dünya

Rusya, Dağlık Karabağ'daki haritayı değiştirdi! Bölgeden silah sesleri geliyor

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ın Kafan noktasından çekilmek için verilen sürenin dolmasına çok az bir süre kalırken bölgede gerilim had safha..
Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz Çin aşısı oldu! Bakın neler yaşamışlar
Gündem

Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz Çin aşısı oldu! Bakın neler yaşamışlar

Her fırsatta hükümeti hedef alan zihniyet, beklediği Çin aşısını oldu. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Çin'de geliştirilen aşıyı yaptırd..
Halk bu diziyi de affetmedi! FOX’un bir rezil dizisi daha final yapıyor
Gündem

Halk bu diziyi de affetmedi! FOX’un bir rezil dizisi daha final yapıyor

Adeta Türkiye’nin milli ve manevi değerlerine savaş açan FOX TV’nin skandalları ile dolu bir dizisi daha halkın tepkisi karşısında tutunamad..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay