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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı vatandaşı sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı vatandaşı sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Burhaniye, Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde oturan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracını 8 kez durdurdu. Vatandaşlar, Erdoğan'a "kentsel dönüşüm" sözü için teşekkürlerini sundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 17:05:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı vatandaşı sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçti. Güzergahtaki Nato Yolu Caddesi'nde toplanan Burhaniye, Kirazlıtepe ve Ferah mahalleli vatandaşlar, Erdoğan'ın makam aracını 8 kez durdurdu.

Teşekkürlerini ilettiler

Kentsel dönüşüm konusunda kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileten vatandaşlar, Erdoğan'la sohbet de etti. Güzergahında Türk bayrakları açan ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el sallayarak karşılık veren Erdoğan, çocuklara da oyuncak dağıttı.

Cami açılışında talimatı verdi

Üsküdarlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dün Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nin açılışı sırasında kentsel dönüşüm sorunu yaşadıklarını iletmiş, Erdoğan da "Aynı aynı hiç endişe etmeyin, Kirazlıtepe'de, Ferah'ta ne verildiyse aynı sözü sizlere burada ben veriyorum. Eğer adımı atmazsa Üsküdar Belediyesi önüne gidin, oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alacağım" demişti.

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