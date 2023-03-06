Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi sonrası Waddaulah Türkiye'ye geliyor: Masada anlaşmalar imzalanacak!
Brunei Darusselam Sultanı Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Dikkat çeken beklenmedik flaş gelişme...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sultan Waddaulah, 6-9 Mart'ı kapsayan Türkiye ziyareti kapsamında yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile resmi görüşme gerçekleştirecek.
Türkiye-Brunei Darusselam ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınacağı görüşmelerde, işbirliğinin geliştirilmesi maksadıyla atılacak müşterek adımlar değerlendirilecek.
Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Ziyaret kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşmalar da imzalanacak.
Sultan Hassanal Bolkiah kimdir?
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Sultan Hassanal Bolkiah, Brunei Sultanlığı'nın 29. Sultanı ve ilk Başbakanı. 28. Sultan III. Ömer Ali Seyfettin'in en büyük oğlu. 1946'da Brunei'nin başkenti olan Bandar Seri Begavan'da doğan Hassan, babasının feragatı ile 1968'de taç giymiştir. Kraliçe Elizabeth tarafından şövalye ilan edilmiştir.