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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandığından Murat Kurum çıktı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandığından Murat Kurum çıktı

Yeniakit Publisher
2024-03-31 22:03:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandığından Murat Kurum çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için en yüksek oyu Murat Kurum aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3308 numaralı sandığın sonuçları belli oldu.

Sandıkta kayıtlı 341 seçmenden 274'ü oy kullandı, 5 oy ise geçersiz sayıldı.

En yüksek oyu Murat Kurum aldı

İBB Başkanlığı için en yüksek oyu 131'le AK Parti'nin adayı Murat Kurum alırken, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na 120, Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz ile Zafer Partisinin adayı Azmi Karamahmutoğlu'na altışar, DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'a 2, İYİ Partinin adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ile Demokratik Sol Partinin adayı Nesim Pakır'a birer oy çıktı.

Bağımsız adaylar Vedat Taylan Yıldız ve İshak Akbay da birer oy aldı.

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