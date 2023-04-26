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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklama
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklama

Yeniakit Publisher
2023-04-26 11:29:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Cumhurbaşkanı gayet sağlıklı, programlara devam edecek" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı seçim yoğunluğundan dolayı mide rahatsızlığı geçirdi. Bugün programlara kaldığı yerden devam edecek. Gayet sağlıklı. Akşamdan bir şey kalmadı gibi. Programlar devam edecek" ifadelerini kullandı.

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