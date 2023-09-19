Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhabirle diyaloğu gülümsetti: Naber kız?
ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın New York'ta katıldığı 13'üncü Concordia Yıllık Zirvesi'nin ardından A Haber muhabiriyle yaşadığı diyalog izleyenleri gülümsetti.
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarını sürdürüyor. New York'ta 13'üncü Concordia Yıllık Zirvesi'ne katılan Başkan Erdoğan Zirve sonrası A Haber muhabiriyle gülümseten bir diyalog yaşadı.
Erdoğan, gelişmeleri takip eden A Haber muhabirine "Naber kız" diye hitap etti.
A Haber Muhabiri Rüya Akkuş'un ise kendisine yönelttiği "Programınız çok yoğun, sizi takip etmekte zorlanıyoruz" ifadesinin ardından Erdoğan "İş yapmaya geldik" dedi.
Akkuş'un Concordia Zirvesindeki çok yönlü sorulara dikkat çekmesinin ardından Erdoğan'ın, "Çok yönlü cevaplar verdik" ifadeleri gülümsetti.
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