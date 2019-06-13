Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

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