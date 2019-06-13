Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sona erdi.
13 Haziran 2019 Perşembe 15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
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