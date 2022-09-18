Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle olan karesi olay oldu: Üstünlüğünü kabul ettirişinin kanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında İran, Azerbaycan, Tacikistan, Rusya ve Belarus devlet başkanlarıyla görüşmesinin yankıları devam ediyor.

Erdoğan, liderlerle sohbet etti

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Semerkant'a gelen Erdoğan, ağaç dikme töreninin ardından "Ebedi Şehir" kompleksine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, komplekste Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti.

Pozları gündem oldu

Zirve kapsamında, liderlerle görüşen Erdoğan'ın pozu ise gündeme oturdu. Görüşmeyi adeta yöneten bir beden dili ile liderlerle konuşan Erdoğan için sosyal medyada övgü dolu yorumlar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay'da liderlerle verdiği poz Fransa'nın gündeminde: Üstünlüğünü kabul ettirişinin kanıtı

"Erdoğan üstünlüğünü kabül etti"

Söz konusu kare Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Fransız LCI televizyonundaki bir yayında, liderlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediğine dair kareyi yorumlandı. Konuklar, "Erdoğan'ın üstünlüğünü empoze edişinin kanıtı." ifadesini kullandı.

"Putin talep eden pozisyonda"

Liderlerin beden dillerinin tek tek analiz edildiği yayında, "Putin, artık talep eden pozisyonda." şeklindeki görüş paylaşıldı.

AP: Ekonomik iş birliği masaya yatırıldı

Associated Press ise ikili görüşmeyle ilgili haberinin ayrıntısında, "Ekonomik iş birliğini geliştirmeyi ve bölgesel sorunları görüştüler" diye yazdı. Görüşmede, Türkiye'nin öncülüğünde imzalanan tahıl anlaşmasının da gündeme geldiği kaydedildi.

Reuters: Türkiye sıcak ilişkiler kuruyor

Reuters, Erdoğan-Putin görüşmesinde gündeme gelen doğalgaz sevkiyatına dikkat çekti. Putin'in, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Türkiye'ye sağladığı doğalgazın yüzde 25'inin ruble olarak ödeneceğini söylediği aktarıldı. Haberde, "Türkiye, Rusya ile Avrupa Birliği ülkelerine göre daha sıcak ilişkiler sürdürüyor." denildi.

CHP'nin kanalı Halk TV çekemedi

CHP'nin kanalı olan Halk TV canlı yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı fotoğrafı küçümsemeye kalktılar.