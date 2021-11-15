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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu görünce durup yol verdi!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu görünce durup yol verdi!

Üsküdar Kısıtlı'daki konutundan Atatürk Havalimanı’na doğru gitmekte olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu, ambulansa yol verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 17:01:00 - 2021-11-15 17:08:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyu, Kısıklı’daki konuttan çıktığı sırada yolda ambulansla karşılaştı. Erdoğan’ın konvoyu ambulansa yol verdi, ardından ambulansın geçişinden Atatürk Havalimanı’na doğru ilerledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’ya gitmek üzere saat 12.00 sırlarında Kısıklı’daki konutundan ayrıldı. Bu sırada konvoy yolda ambulansa denk geldi.

Ambulansa yol verdi

Erdoğan’ın konvoyu bekleyerek ambulansa yol verdi. Ambulansın geçişinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı’na ilerledi. Erdoğan’ın uçağı saat 12.40’ta Ankara’ya hareket etti.

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