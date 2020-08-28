Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında ilginç görüntü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı.

Namaz sonrası cemaate seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de gelişmelerden son günlerde artışa geçen koronavirüs (Covid-19) vakalarına kadar bir çok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarını caminin ses sistemi aracılığıyla yaptı. Bu durum karşısında iyi bir kayıt almak isteyen Cumhurbaşkanlığı muhabirleri ellerinde bulunan mikrofonları havaya kaldırdı.

Muhabirlerin o anlarını Anadolu Ajansı foto muhabiri İsa Terli tarafından görüntüledi. O anlar ilginç bir an olarak kayıtlara geçti.

"Pazartesi günü Giresun'da olacağım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Üsküdar'daki Nato taksi durağını ziyaret etti.

Burada vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Giresun birçok ilçesiyle büyük bir felaket yaşadı. Rabbim yardımcıları olsun, nasipse pazartesi günü Giresun'da olacağım." açıklamasında bulundu.