Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Fransisco Javier Hergueta Garnica, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Fransisco Javier Hergueta Garnica'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Hergueta Garnica, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Hergueta Garnica'nın eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.