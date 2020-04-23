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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstiklal Marşı” çağrısına İstanbul polisinden tam destek

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, polis merkezleri de dahil tüm emniyet binalarında İstiklal Marşı’nı okuyarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Nisan kutlamaları kapsamındaki davetine tam destek verdi.

2020-04-23 23:05:12 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstiklal Marşı” çağrısına İstanbul polisinden tam destek

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, polis merkezleri de dahil tüm emniyet binalarında İstiklal Marşı’nı okuyarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Nisan kutlamaları kapsamındaki davetine tam destek verdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan kutlamaları kapsamında bir mesaj yayımlayarak vatandaşları bu akşam saat 21.00’de tüm Türkiye’yi İstiklal Marşı okumaya davet etmişti. Yapılan çağrının ardından İstanbul polisi de tüm Türkiye ile birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. Özellikle İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’nde bulunan yerleşkesi başta olmak üzere, çeşitli şube ve birimlerin yanı sıra, ilçe müdürlükleri ve polis merkezlerinde Ayasofya Meydanı ve Bayrampaşa’daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde İstiklal Marşı okundu.


İstiklal Marşı okunduktan sonra çevre binalardan gelen alkış ve destek ile duygu dolu anların yaşandığı gözlendi.

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