Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini bıraktığı Hamza bebeğe Başkan Beyoğlu’ndan anlamlı hediye

Yaklaşık 5 yıl önce oğlu PKK tarafından dağa kaçırıldığı için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Süleyman Aydın’ın yeni doğan oğluna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Hamza’ ismini bıraktı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Hamza bebeğe yeni doğan bebek seti ve hijyen takımı hediye etti.

Çocukları PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı gerekçesiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan anne ve babaların evlatlarına kavuşma umudu ve nöbeti devam ederken, ailelerden Süleyman Aydın’ın bir erkek çocuğu oldu. Oğlu Özkan Aydın’ın 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Süleyman Aydın, yeniden baba olmanın heyecanını ve sevincini yaşadı. Aydın ailesinin yeni bebeğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hamza ismini bıraktı. Aydın ailesine Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’ndan jest geldi. Başkan Beyoğlu, Hamza bebeğe yeni doğan bebek seti ve hijyen takımı hediye etti. Hediyeleri teslim alan Süleyman Aydın, eylemin ilk gününden beri kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu’na teşekkür etti.

“Başkanın hediye jesti bizi çok duygulandırdı”

Özkan’ın hasretini çekerken erkek evladına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirten Süleyman Aydın, "Çocuğum dünyaya geldikten sonra İçişleri Bakanımızı aradım ve bilgi verdim. Bakanımızın bu haberi paylaştığı Cumhurbaşkanımız Hamza ismini bıraktı. Bağlar Belediye Başkanımıza bu anlamlı hediyeler için çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandık. İnşallah Özkan’ımıza da kavuşarak bu zorlu günleri geride bırakırız. Oturma eylemine başladığımız ilk andan beri bize her türlü desteği veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu’na çok teşekkür ediyoruz" dedi.