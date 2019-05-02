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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işçi sözünün ardından 500 işçi daha kurayla belirlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zonguldak mitinginde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na 1500 maden işçisi alımı sözünün ardından bin işçi kurayla belirlenmişti, 500 işçi için de 23 Mayıs tarihinde kura çekilecek.

02 Mayıs 2019 Perşembe 15:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işçi sözünün ardından 500 işçi daha kurayla belirlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zonguldak mitinginde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na 1500 maden işçisi alımı sözünün ardından bin işçi kurayla belirlenmişti, 500 işçi için de 23 Mayıs tarihinde kura çekilecek.


5 Haziran 2018 günü Zonguldak’a gelen AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak mitinginde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bin 500 işçi alınacağı sözünü vermişti. Yapılan çalışmaların ardından bin 500 işçiden ilk etapta bin kişi alınması için ilan yayınlanmış, yapılan kurayla bin işçi belirlenmişti.


Geriye kalan 500 işçi için hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Devlet Personel Başkanlığı da TTK’ya bağlı işyerlerinin yeraltı işyerlerinde daimi işçi statüsünde “Pano-ayak üretim işçiliği” sanatında çalıştırılmak üzere 500 işçi alımının ilanını duyurdu.


Yapılan duyuruya göre 500 işçinin 350’si Zonguldak’tan, 100’u Bartın’dan ve 50’si Karabük’ten alınacak. Noter tarafından yapılacak olan kura çekimi ile gerçekleştirilecek olan işçi alımına ilişkin duyuruda şu ifadelere yer verildi:


“Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinin yeraltı işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde “Pano-ayak üretim işçiliği” sanatında çalıştırılmak üzere, 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Zonguldak, Bartın ve Karabük İş Kurumu vasıtası ile başvuranlar arasından,Notertarafından yapılacak olan kura çekimi ile tespit edilmek suretiyle aşağıdaki şartlara haiz olan;Zonguldak ilinden 350, Bartın ilinden 100 ve Karabük ilinden 50 olmak üzere toplam 500yeraltı “Pano-ayak üretim işçisi” alınacaktır.”



Başvuracak adaylarda aranılacak şartlar


Öte yandan ilanda başvuracak adaylarda aranılacak şartlar da şöyle belirlendi:


“İlan tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak, En az İlkokul mezunu olmak, İlan tarihi itibari ile 32 yaşından gün almamış olmak, Askerlikle ilişiği olmamak, Zonguldak, Bartın veya Karabük illerinde ikamet ediyor olmak. Başvuranlar arasından işe girmeye hak kazanacak adayları tespit etmek amacıyla; Zonguldak 350 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Zonguldak Site (Bahçelievler) kapalı Spor salonunda, Amasra/Bartın 100 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Amasra Müessese Müdürlüğü sinema salonunda, Karabük 50 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Karabük Nikah salonunda saat 09.00’da başlamak üzere Noter tarafından kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda işe girmeye hak kazanan adaylar; Kurumumuzca sevk edilecekleri tam teşekkülü hastaneler tarafından, 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kurallarına uygun olarak hazırlanan TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları “Yeraltında pano ayak üretim işçiliği sanatında çalışır” kararlı sağlık raporlarına müteakip işe başlatılacaklardır. Zonguldak, Bartın ve Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce, 06.05.2019 tarihinde başlayacak olan 5 günlük işçi alım ilanı süresi içinde, şartlara haiz olan adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adrese göre Zonguldak, Bartın veya Karabük İş Kurumu İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.”

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 15:32
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