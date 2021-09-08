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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Hepsinde vergi sıfırlandı
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Hepsinde vergi sıfırlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan kararla, ithal edilecek olan buğday, çavdar, arpa, yulaf, mısır, nohut, mercimekte gümrük vergisi uygulanmayacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 09:24:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Hepsinde vergi sıfırlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ithal edilecek olan buğday, çavdar, arpa, yulaf, mısır, nohut, mercimekte gümrük vergisi yılbaşına kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.

Tarım ürünlerine yönelik olarak yapılan ithalatta gümrük vergisi bazıları için sıfırlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre buğday, çavdar, arpa, yulaf, mısır, nohut, mercimek ithalatı için gümrük vergisi 31 Aralık 2021 tarihine kadar "0" olarak uygulanacak.

Kahvede de gümrük vergisi düştü

Kararın bir diğer etkisi de kahve ithalatında yaşandı. Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilecek olan kahvelere gümrük vergisi yüzde 11 yerine yüzde 6 olarak uygulanacak.

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Yorumlar

zeynep

buğdayı bile vergisiz alıyorsak...bir de tarım ülkesi olacağız yazık!1
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ahmet

icraat güzel lakin bu indirimi mağazalar alıyor fakat fiyata yansıtmıyorlar,önemli olan hükümetimiz bu indirimi yaptıkdan sonra denetleme yapacak bakacak fiyatlarda indirim varmı,yoksa ağır cezalar uygulamalı bakın fiyatlar nasıl düşüyor.devlet indirim yapıp vergisinden oluyor marketler karı cebe atıyor,artık bir şeyleri kökden değiştirmek lazım
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