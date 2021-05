Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması esnafın yüzünü güldürdü

Ankara'da kırtasiyecilik yapan İzzet Yakut, yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle maddi zorluk yaşadıklarını, hibenin kendilerini bir miktar rahatlatacağını söyledi. Yakut, esnafa verilen desteklerin sürmesini istedi.

Taksici Erol Tetik ise kapanma sürecinde işlerinin azaldığını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz. Bizim için ilaç olur." dedi.

Lokantacı Halit Gürşin de hibe açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Esnaf için en azından ufak bir destek olur. Herkes sıkıntı yaşadığı için 3 bin, 5 bin de olsa en azından elektrik, su, bazı ihtiyaçlarımızı görür." diye konuştu.

İzmir

İzmir'in Konak ilçesinde pastane işleten Erhan Gümüş, tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle bir yılı aşkın süredir büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.



Bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarını, ilgiyle takip ettiklerini aktaran Gümüş, "Destek paketi kapsamında, pastane gibi işletmelere de 5 bin lira hibe desteği verileceğinin açıklanması bizleri çok memnun etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, inşallah bunların devamı gelir. Her zaman desteklerini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kafe-restoran işletmecisi Halis Çelik ise esnafa yönelik yeni açıklanan destek paketinin kendilerine büyük moral kaynağı olduğunu belirtti.



Salgın sürecinde devletin mümkün mertebe her daim yanlarında olduğunu hissettiklerini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:



"Kovid-19 sürecinde uzun süre sadece paket servisiyle çalıştık. Bu da bizi çok etkiledi. Şu anda da böyle devam ediyor. Artık tamamen açılmayı bekliyoruz. Açıklanan bu yeni destekler geniş bir kesimi içerisine alıyor. Biz de bu desteklerden yararlanacağımıza inanıyoruz. Bu ortamda verilen her destek tutunmamıza yardım ediyor. Umarım bizim için iyi olur, bu anlamda ilgililere çok teşekkür ediyorum."



Karabağlar ilçesinde berberlik yapan Kayhan Çam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Gerçekten çok zor bir süreçten geçiyoruz. Maddi anlamda çöktük diyebiliriz. Ancak yeni açıklanan destek paketi bizi bir nebze olsun mutlu etti. Bunlar zor günlerde bize can suyu sağlayacak nitelikte." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon lira kaynağın karşılıksız verileceğini açıklamıştı.