  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fırsatçılarla mücadelesini böyle hedef aldı! Hüseyin Baş: Devlet bakkallık yapıyor
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fırsatçılarla mücadelesini böyle hedef aldı! Hüseyin Baş: Devlet bakkallık yapıyor

Haydar Baş'ın miras bıraktığı koltukta oturan oğlu Hüseyin Baş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fırsatçılarla mücadelesini, Tarım Kredi Kooperatif marketleri üzerinden hedef aldı. Baş, "Devlet bakkallık yapıyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 22:54:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fırsatçılarla mücadelesini böyle hedef aldı! Hüseyin Baş: Devlet bakkallık yapıyor

 Yeniakit.com.tr 

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, zam fırsatçıları ile amansız şekilde mücadele eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

BTP'li Baş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vatandaşa ürünlerin daha ucuza ulaşması için Tarım Kredi Kooperatif marketlerine talimatını gündeme getirdi.

"Şimdi devlet bakkallık yapıyor." diyen Baş, "Cumhurbaşkanı çıkıp ürün liste fiyatları açıklıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile ucuzlamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ürünleri ucuzlatın" talimatından sonra, bin 400 noktada marketi bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından; makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya ve bebek bezinde indirim uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23