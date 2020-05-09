Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Hamza Cebeci kimdir?

Hamza Cebeci Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu. Hamza Cebeci’nin atama kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Peki Hamza Cebeci kimdir? İşte Hamza Cebeci’nin hayatı biyografisi özgeçmişi.

1953 Düzce Gümüşova doğumlu Hamza Cebeci, evli ve 4 çocuk babası. İlk ve orta okulu Gümüşova'da, liseyi Bilecik Ertuğrul Gazi Lisesi Fen bölümünde devlet bursuyla okudu. 1974'te Bakanlık izni ile Almanya'ya gitti. 1984 yılında Türkiye'ye döndü.

1986'da ticaret hayatına başlayan Hamza Cebeci, 1997'de Cebeci İnşaat İç ve Dış Ticaret Turizm İthalat ve İhracat Ltd. Şti. kurdu, halen şirketin sahibi.

1987'de Refah Parti Bolu milletvekili adayı olan Cebeci, AK Parti'nin kuruluşunda da görev aldı. Sonraki yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olarak çeşitli komisyonlarda görev alan Cebeci, 2015'ten bu yana Darülaceze Başkanlığını sürdürüyordu.