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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma mesajında dikkat çeken Ayasofya Camii detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi fotoğrafıyla cuma mesajını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 12:22:00 - 2020-07-24 12:25:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma mesajında dikkat çeken Ayasofya Camii detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi fotoğrafıyla cuma mesajını paylaştı.

Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabı üzerinden paylaşılan "Hayırlı Cumalar" mesajında, 86 yıl sonra bugün cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafına yer verildi.

 

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