Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti İsrail'de yankılandı! "Ben bile ürperdim"
İsrail'deki Haaretz gazetesinin Amerikalı yazarı Louis Fishman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'ndeki Kuran-ı Kerim tilavetine ilişkin, "Ben bile ürperdim. Bir noktada suskunlaştım ve içim birçok duyguyla karıştı" ifadelerini kullandı.
Ayasofya dün kılınan Cuma namazıyla beraber 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Namaz öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuranı- Kerim okudu. Erdoğan'ın Kuran-ı Kerim okuması dış basında da yankı buldu. İsrail gazetesi Haaretz'in yazarı Amerikalı akademisyen Louis Fishman konuya ilişkin sosyal medya hesabından çarpıcı bir yorumda bulundu.
"Ben bile ürperdim"
Fishman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya Camii'ndeki Kur-an'ı Kerim tilaveti gerçekleştirdiği anın fotoğrafını paylaşarak, "Ben bile ürperdim. Bir noktada suskunlaştım ve içim birçok duyguyla karıştı" ifadelerini kullandı.