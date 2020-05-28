Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Yiğit Bulut'tan olay paylaşım
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın Ayasofya Camii'nde Fetih Suresi okunacağını duyurmasının ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın Ayasofya Camii'nde Fetih Suresi okunacağını duyurmasının ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Yiğit Bulut, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Yarın Ayasofya’da Fetih Suresi okunacak.
YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ GÜÇLÜ BÜYÜK CİHANŞÜMUL TÜRKİYE"
İşte o tweet: