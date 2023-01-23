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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından anketten de net sonuç çıktı!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından anketten de net sonuç çıktı!

Anadolu Ajansı'nın (AA) Twitter hesabından başlattığı "Sizce Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeli mi?" anketine göre Türk halkı İsveç'in üyeliğine sıcak bakmıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 21:39:00 - 2023-01-23 21:44:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından anketten de net sonuç çıktı!

Anadolu Ajansı (AA), Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin veren İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Twitter'da anket başlattı. Güncel sonuçlara göre, Türk halkı İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkıyor.

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan provokatif bir eylemde bulunarak Kur'an-ı Kerim'i yakmış, skandal olay Türkiye ve dünyadan büyük tepkilere neden olmuştu.

İsveç'in nefret eylemine izin vermesinin ardından Anadolu Ajansı (AA) da Twitter hesabındaki ankette kullanıcılara "Sizce Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeli mi?" sorusunu yöneltti.

Türk halkı İsveç'in üyeliğine sıcak bakmıyor

Saat 20.30 itibarıyla yaklaşık 45 bin oyun kullanıldığı anket sürüyor. Ankete katılan kullanıcıların yüzde 92'si 'hayır' derken, yüzde 7'si 'evet' dedi.

Türkiye NATO üyeliğini desteklemeyecek

Öte yandan Kabine toplantısının ardından İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili sert sözler sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'i NATO üyeliği konusunda desteklemeyeceklerini açıkladı.

 

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