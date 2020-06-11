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Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran olay! "Bu nasıl olabilir?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bir kadına şiddet uygulayan Nazir İlgin'in serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir? O kişinin tutuklanması gerekirdi" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 10:21:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran olay! "Bu nasıl olabilir?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti MKYK toplantısında yaptığı konuşmada İstanbul Beşiktaş’ta Ceylan G.’ye şiddet uygulayan Nazir İlgin’in adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki gösterdi.

Toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sunumu sırasında, konu kadına yönelik şiddete geldi. Soylu’nun pandemi döneminde tüm dünyada kadına yönelik şiddet artarken, Türkiye’de azaldığı iddiası üzerine Erdoğan devreye girerek Ceylan G.’ye şiddet uygulayan Nazir İlgin hakkında konuştu.

Erdoğan, “Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir? O kişinin tutuklanması gerekirdi” dedi. Soylu da “Sonra tutuklandı. Şu anda içeride” cevabını verdi. Erdoğan, Soylu’nun anlattığı, ‘telefona uygulama indirilerek planlanan takip sistemi’nin de bir an önce tamamlanmasını istedi.

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