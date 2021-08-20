Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağıyor

Yeniakit Ankara

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun uğradığı yumruklu saldırıya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sevgili Buğra Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı. Maalesef Saray artık budur. Trol, küfür, iftira, yalan ve saldırılar. Erdoğan anketleri gördükçe gerginliği artırıyor. Ülke bunu gördü geçmişte, seni tanıdı Erdoğan. Sökmez artık bunlar, yutmayız! Biz seni hep beraber göndereceğiz” ifaedeleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösterdi.

Söz konusu paylaşıma tepki gösteren vatandaşlari, “Şiddetin her türlüsüne karşıyım. Bu ülkede kimsenin kılına zarar gelmesin. Buğra Kavuncu'ya da çok geçmiş olsun. Ancak Emre Erciş kızının yanında silahlı saldırıya uğradığında 2 kelime yazmamış camianın bu saldırının faturasını Cumhurbaşkanımıza kesmesini asla kabul edemem” , “Kimseyi mesnetsiz suçlayamazsın, Sürekli gerginliği artıracak, insanları tahrik edecek açıklamalar yapıyorsun, Bu yaptığın, hükümete değil, Millete muhalefetlik” , “Siz şiddete karşı değilsiniz Sizden olana yapılana karşısınız Geçen hafta @EmreErcis_DEU üstelik küçücük kızının önünde vuruldu sesiniz çıkmadı” şeklinde tepki gösterdiler.