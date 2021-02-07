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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı duygulandıran mektup
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı duygulandıran mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantı sırasında, Almanya'da yaşayan 9 yaşındaki Sena Yaman tarafından gönderilen mektubu okudu.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 01:39:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı duygulandıran mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş ve beraberindeki heyeti kabulünde, kendisine yazılan bir mektup eline ulaştı.

Almanya’da yaşayan minik Sena Yaman’ın mektubunu açan Erdoğan, mektubu tebessüm ederek okudu.

"Sen hiç üzülme"

Almanya’da yaşayan Sena Yaman’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektupta, "Sevgili Recep Tayyip Erdoğan, ben Sena Duman ve seni gerçekten çok ama çok seviyorum. Bence Türkiye, senin sayende bu kadar güzel oldu. Kardeşim Zeynep de seni çok seviyor. Bir de 4 ablam var. Onların da size çok selamı var. Sen hayatımda gördüğüm en iyi kişisin. Sen hiç üzülme, çünkü sen üzüldüğünde ben de çok üzülürüm” ifadelerine yer verildi.

Fahrettin Altun: 7'den 70'e herkesin gönlünde olan bir liderimiz var

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantıda yaşanan mektup detayını, Twitter hesabından kamuoyuna duyurdu. Altun paylaşımında, "9 yaşındaki Sena, Tayyip dedesine Almanya’dan sevgi dolu bir mektup yazmış. Kardeşi Zeynep’in de Tayyip dedesine olan sevgisinden bahsetmiş. Sena mektup yazar da Tayyip dedesi toplantı dahi olsa okumaz mı hiç? Hamdolsun 7’den 70’e herkesin gönlünde olan bir liderimiz var" ifadelerini kullandı.

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