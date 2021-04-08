Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

Zirvemizin ülkelerimiz, bölgelerimiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

Görevi Bangladeş'e devrediyoruz. Dost ve kardeş Bangladeş'i 50. bağımsızlık yıl dönümü nedeniyle ayrıca tebrik ediyorum.

3 kıtada temsile dilen teşkilatımız güçlenerek yoluna devam etmiştir. Savaş yerine barışın hakim kılınmasını esas almıştık.

Geride bıraktığımız sürede önemli işlere imza attık. El birliği içinde çalışarak barı, huzur ve esenlik dolu dünyanın tesisi içim mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Son bir yıldır salgın nedeniyle küresel çapta bir imtihanla karşı karşıyayız. Salgın dünya genelinde birçok çarpıklığı gün yüzüne çıkardı. Salgınla mücadelede ilk günden beri uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çektik.

157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa gönderdiğimiz tıbbi yardımlarla bu zor dönemde dayanışmamızı açıkça ortaya koyduk. En yoksul ülkelere yönelik borç ödemesinin ertelenmesinin başlanmasını ve süresinin uzatılmasını destekledik.

Türkiye olarak insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı, 'kimsenin geride bırakılmaması' ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız.